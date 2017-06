publié le 29/06/2017 à 10:19

C'est l'été depuis quelques jours, l'occasion de s'arrêter ce matin sur les festivals qui vont rythmer les prochaines semaines et sur les artistes que vous pourrez applaudir. On commence par Vianney, vous ne pourrez pas le rater. Son deuxième album est un bijou, il a véritablement changé de dimension cette saison. Selon le site Sourdoreille, qui fait les comptes chaque année, Vianney sera l'artiste qui donnera le plus de concerts cet été. 19 dates dans son agenda. Il chantera samedi à Bobital, le 7 juillet à Carcassonne, le 16 juillet aux Francofolies de la Rochelle ou encore le 4 août à la Foire aux Vins de Colmar.





On passe ensuite à Claudio Capéo. Il est attendu au Festival de Poupet le 17 juillet ou dans les Arènes du Grau du Roi le 18 août. En un an, il a écoulé plus de 400.000 exemplaires de son premier enregistrement. Un chanteur qui a ramé avant d'être révélé avec The Voice.

Forcément, un an plus tard, il jubile. "On fait des concerts et enfin il y a des gens dans les salles. C'est notre rêve qui se réalise. On est une grande bande de potes sur la route, c'est une histoire de famille", explique l'artiste au micro de RTL. Quant à Imany, elle se produira notamment au Festival du Bout du Monde, à Crozon le 6 août.

Les Vieilles Charrues du 13 au 16 juillet

Depuis plusieurs années, c'est le plus gros festival de musique en France : les Vieilles Charrues, qui prévoit encore des surprises cette année. 70.000 personnes sont attendues chaque soir les 13, 14, 15 et 16 juillet. Un nouveau site de plus de 2 hectares, deux nouvelles entrées, un bracelet de paiement dématérialisé, une ambiance si singulière. Et une programmation de folie : Renaud, Camille, Jean-Michel Jarre, Paolo Conte, Kungs, Matmatah, Matthieu Chedid (13 juillet) ou encore Phoenix...



"On essaye de composer la plus belle photographie musicale de l'année et c'est aussi dans l'esprit et les valeurs du festival : c'est une association à but non lucratif (...) On essaye de concevoir l'événement comme si on invitait des amis dans notre jardin pour une fête", résume Jérôme Tréhorel, le directeur général des Vieilles Charrues.

Les Francofolies de la Rochelle du 12 au 16 juillet

Les Francos restent l'un des festivals majeurs tant par sa programmation que par ses créations. C'est la force du rendez-vous charentais : des concerts uniques. Cette année, Christophe Willem rendra hommage à Michel Berger, dont on célébrera les 25 ans de la disparition le 2 août prochain.



"Je ne suis pas un énorme connaisseur de Michel Berger, donc cela m'a demandé un gros travail, surtout en parallèle de mon album (...) C'est assez casse-gueule de partir dans quelque chose de modernisé ou autre, du coup je trouvais que de faire juste piano-voix, axé sur la mélodie et les textes c'était ce qu'il y a de mieux", selon Christophe Willem.

Fnac Live et Lollapalooza

On termine avec le festival gratuit Fnac Live s'installe à nouveau Place de l'Hôtel de Ville à Paris les 6, 7 et 8 juillet. Sont annoncés : Julien Doré, Benjamin Biolay, Calypso Rose, Julien Clerc ou Juliette Armanet. À noter : ZAZ lancera son Crussol Festival à Saint-Péray dans l'Ardèche les 8 et 9 juillet.



Un rendez-vous musical citoyen et solidaire. "On a monté ce projet "zazimut" de faire venir plein d'associations locales sur place, comme cela il y a un vrai impact. Ce qui est important, c'est de confronter les idées de chacun et de montrer les expériences de chacun. Il y aura des rencontres, de la musique, des forums, beaucoup de discussions", explique Zaz à RTL.



Une dernière nouveauté ? Le festival Lollapalooza tente de s'implanter en France. Immense rendez-vous d'abord itinérant et depuis 2005 à Chicago. Lollapalooza s'installe sur Hippodrome de Longchamp à Paris les 22 et 23 juillet. The Weeknd, Red Hot Chilli Peppers, Lana del Rey, LP, IAM ou encore London Grammar, seront sur scène.