Les fans peuvent se réjouir, Phoenix reprend son envol. Après avoir annoncé sa présence au festival Beauregard le 8 juillet prochain, le groupe français vient de dévoiler quatre nouvelles dates de concert, dont l'une à Paris, le 29 septembre à l'AccorHotels Arena. C'est un retour d'autant plus attendu que le nouvel album de Phoenix devait sortir, selon toute vraisemblance, cette année.



Les Versaillais ont annoncé la bonne nouvelle sur les réseaux sociaux. Avec un nouveau logo - un cœur rouge sur fond noir - et une vidéo, Phoenix donne rendez-vous à ses fans sur leur tournée mondiale qui les mènera à New York le 3 juin, à Los Angeles le 15, à Paris le 29 septembre, et à Londres le lendemain. La musique qui accompagne cette courte vidéo pourrait également être un extrait inédit du prochain disque de Phoenix, 4 ans après la sortie de Bankrupt !

Plusieurs dates en régions

Des places en préventes sont d'ores et déjà disponibles sur le site du groupe. Quant à la billetterie officielle, elle ouvrira le lundi 6 mars, à 10h. Le groupe d'électro-rock sera également le 30 juin à Garorock, à Marmande, le 9 juillet aux Eurockéennes de Belfort, sur la scène de Musilac, à Aix-les-Bains le 13, et le 14 aux Vieilles Charrues, à Carhaix. En attendant cet été, les fans espèrent que la grande prochaine annonce de Phoenix concernera leur 6ème album studio.

