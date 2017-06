publié le 28/06/2017 à 09:18

Herbert Léonard va mieux. C'est ce qu'a annoncé sa femme Cléo Léonard sur RTL mardi 28 juin, au micro de Marc-Olivier Fogiel. "Il est toujours un petit peu dans le coma", a-t-elle expliqué : "Il a fait une embolie pulmonaire très brutalement, très soudaine donc le SAMU est venu à la maison et a décidé de l'endormir, de le mettre sous coma artificiel pour pouvoir le soigner, le déplacer".



Le chanteur de 72 ans inquiète ses fans depuis l'annonce de son hospitalisation en Seine-et-Marne lundi 27 juin au soir. Mais selon sa femme, Herbert Léonard serait hors de danger : "Personne ne craint pour ses jours". "Cela fait onze jours qu'il est dans le coma. Normalement il devrait être réveillé pour la fin de semaine, pour le week-end".

Si le chanteur va mieux, sa famille préfère être prudente et a décidé d'annuler les événements prévus prochainement : "On a annulé les galas pour la période de l'été et on verra ce qu'il convient de faire pour la suite en septembre, octobre, novembre. Normalement il part au Canada le 25 septembre donc on verra si cela ne pose pas de problèmes".

