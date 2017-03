Zaz et The Cure dans le Stop ou Encore du 11 mars 2017

publié le 10/03/2017 à 16:34













Aujourd'hui dans votre Stop ou Encore vous pourrez écouter et voter pour ZAZ, qui donnera des concerts ce printemps au Québec et au Japon! Joli succès... Retrouvez ensuite The Cure et leur tubes planétaires tels que "Close to me" ou encore "In between days"! Nouveauté également dans votre Stop ou Encore avec le nouveau titre de Jil Caplan "Est-ce que tu m'aimes encore ?", Jil Caplan qui a sorti hier un nouvel album "Imparfaite"...A vous de voter sur rtl.fr !



En votant au 3210 ce matin pour les artistes programmés, un gagnant remportera 2 places pour le concert de Sting à l'Olympia le 12 avril prochain, avec une nuit à l'hôtel Qualys le vieux Saule, au coeur du marais...

A vos téléphones: Le 3210







Vincent Perrot est aux commandes de l'émission

"Zaz"

The Cure

Jil Caplan - Tout Ce Qui Nous Sépare

Stop ou Encore, c'est l'émission culte de vos matinées du week-end. Vous aimez l'artiste qui vous est proposé à l'antenne ? Vous votez immédiatement, en direct, pour l'entendre encore et encore. C'est vous qui décidez, c'est vous qui dites "Stop" ou "Encore".Aujourd'hui, Vincent Perrot vous propose de jouer au 3210 , afin de gagner, entre autres, des montres RTL.