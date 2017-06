Ce soir d’ailleurs vous verrez tous les styles, de Julien doré à Benjamin Biolay en passant par Laurent Voulzy et des groupes locaux. Vous entendrez même Vianney raper. "Je suis très heureux de faire un duo avec Bigflo & Oli qui sont d'ici, mais qu'on voit trop peu à la télévision alors qu'ils cartonnent", commente Vianney . Et ce sera aussi l’occasion de découvrir une artiste RTL : Nawel lauréate 2016 de Mon premier Grand Studio RTL.

C'est la deuxième année que Toulouse accueille le grand concert de la Fête de la musique. Il sera diffusé en direct sur France 2, en partenariat avec RTL. Les répétitions ont eu lieu sous un soleil de plomb avec des milliers de bouteilles d'eau consommées. Ce soir sur la place du Capitole, cela va ressembler à un exercice de grand écart musical. Il y aura 4 scènes pour la soirée, ce qui va permettre de ne pas avoir de temps mort entre les chanteurs. À la présentation Garou , Sidonie Bonnec et Thomas Touroude. Mais attention, il y aura peu de prises paroles, cela doit rester un concert dont Garou ne veut manquer aucune miette. La sécurité sera bien évidemment maximale : 17.000 personnes sont attendues. Elles ont toutes un billet pour accéder sur la place du Capitole où il y a une forte mobilisation des forces de l’ordre. Néanmoins comme dit Roch Voisine, la musique est le meilleur remède à ces temps troublés."Il faut quand même être heureux, car la musique on a beau s'y attaquer, on ne pourra pas nous empêcher d'être heureux" , confie l'artiste au micro de RTL.

Fête de la musique 2017 : Vianney, Benjamin Biolay... Un concert exceptionnel place du Capitole

REPORTAGE - C'est l'été et c'est la fête de la musique. Le plus grand concert aura lieu ce soir sur la place du Capitole à Toulouse, retransmis sur France 2 à 21h, et présenté par Garou, Thomas Thouroude, et Sidonie Bonnec.

