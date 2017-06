publié le 27/06/2017 à 03:00

Le célèbre conte musical Emilie Jolie revient après 38 ans... Le 21 octobre 2017, la célèbre comédie musicale revient au théâtre Comédia à Paris, dans une superproduction et une mise en scène inédite. "Tout le monde connaît Emilie Jolie !" affirme Nicolas Talar, producteur. "Il y a 100 spectacles amateurs par an d'Émilie Jolie, dans les écoles, les conservatoires, écoles de danse", explique quant à lui Philippe Chatel, créateur de ce conte musical.



L'histoire d'Émilie Jolie est intemporelle et a traversé les âges depuis des décennies. La première version sortie en 1979 avait rassemblé de nombreux artistes comme Georges Brassens, Sylvie Vartan ou encore Henri Salvador et c'est en 1997 qu'une nouvelle génération a pris la relève pour interpréter ces titres indémodables.

Un conte musical qui a marqué les générations mais aussi les sociétés : en 1980, le prénom Emilie a été donné 11.885 fois, c'est à dire plus de deux fois que cinq ans auparavant...