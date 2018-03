publié le 07/03/2018 à 12:29

Quelques notes de piano. Julien Clerc apparaît seul en scène, en costume noir et chemise blanche. Debout devant un rideau noir, il entonne sa chanson Utile. Le rideau s’envole et huit musiciens dont quatre cordes se dévoilent avec un piano blanc sur le côté.



Julien Clerc enchaîne avec Je t’aime etc puis une première salve de tubes en live comme La Californie, Fais-moi une place, Si on chantait ou encore Double Enfance et Ce n'est rien. Au dessus de la scène, dix formes géométriques d’un blanc immaculé forment un écran géant déstructuré. Une sublime scénographie qui se matérialise au fil des titres. Le tout magnifié par des lumières épatantes signées Dimitri Vassiliu.

Julien Clerc parle peu, savoure ces applaudissements qu’il connaît depuis maintenant cinquante ans. Un anniversaire que l’artiste a finalement assez peu en tête. "Je pense à prendre du plaisir, à donner du plaisir aux gens. Je suis plus décontracté que jamais", assure le chanteur. "J'ai toujours ce besoin, cette envie de bien faire mais c'est mon caractère".

De "Ma Préférence" à une reprise de Gilbert Bécaud

Tout au long de la soirée, le fil rouge était l'élégance. C’est bien le mot qui vient à l’esprit face à ce tour de chant d’une heure cinquante menée d’une main de maître. Il convie une petite fille originaire du coin pour partager la Chanson d'Émilie et du Grand Oiseau. Un moment de tendresse suivi de sa chic reprise du titre C’est en septembre de Gilbert Bécaud, l’un de ses parrains dans le métier.



Il laisse son public choisir quatre morceaux dans une liste lors d’un vote par SMS. Très en voix, Julien Clerc effeuille ses succès sans forcer le trait. À l’instar de son indémodable succès Ma préférence, morceau extrait de l’album Jaloux.

Une tournée des Zéniths et à la Seine Musicale

Aidé par des arrangements particulièrement soignés et délicats, le chanteur de 70 ans démontre à quel point son répertoire est tout entier dans notre patrimoine. "Dans la vie, j'ai été suivi par des gens qui, dès le début, ont aimé mon travail. [...] Ils m'ont finalement jamais laissé tomber", confie-t-il et d'ajouter: "Ils m'ont suivi là où j'essayais de les emmener. C'est une satisfaction, une reconnaissance".



Julien Clerc est en tournée partout en France jusqu'à la fin de l'année. Il se produira du 16 au 18 mars à la Salle Pleyel à Paris, le 22 mars à Dunkerque, le 24 avril à Vichy mais aussi dans les plus grands festivals cet été, dans les Zéniths cet automne et à partir du 22 novembre à la Seine Musicale près de Paris.