Alexandra Lamy et Franck Dubosc sont réunis ensemble dans le film Tout le monde debout. Ce long métrage signé Franck Dubosc qui passe pour la première fois derrière la caméra, sort mercredi 14 mars au cinéma avec RTL. Une comédie réussie, drôle et tendre sur le thème du mensonge et du handicap.



Le film Tout le monde debout part comme un vaudeville. Jocelyn est un homme d'affaire qui a réussi : il est dragueur et surtout obsédé par le mensonge. Chaque occasion est bonne pour inventer un nouveau bobard. Sauf que le dernier est un peu plus costaud et lourd de conséquence. Pour séduire une jeune femme, il s'invente un handicap ignorant que Florence, la sœur de sa proie, est vraiment handicapée en fauteuil. Jocelyn tombe sous son charme mais il est allé trop loin : il va devoir assumer, assurer et son mensonge en entraîne d'autres.

Pour son premier film en tant que réalisateur, Franck Dubosc s'est laissé du temps pour écrire ce projet. "J'étais en train de préparer mon prochain spectacle. [...] J'aime les deux mais ça me permettait d'oser, de m'assumer et d'écrire qui je suis vraiment".

Le handisport comme aide pour Alexandre Lamy

Pour jouer le rôle de Florence, le réalisateur a choisi Alexandra Lamy qu'il met en valeur sous sa caméra . "Elle a amené quelque chose au personnage de plus, que je n'attendais pas. Elle a pris le rôle et ce rôle lui a donné une tendresse en plus".



Pour la comédienne, jouer une handicapée implique une certaine pression. "Avec ce genre de rôle, on a toujours comme une petite responsabilité sur les épaules. [...] L'handisport tennis m'a vraiment aidé mais ce rôle m'a stressé". Le film Tout le monde debout est à découvrir dans les salles le mercredi 14 mars prochain.

