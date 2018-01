publié le 07/01/2018 à 12:35

"Il y a des mots qu'on ne voudrait jamais prononcer. France Gall a rejoint le Paradis blanc le 7 janvier". C'est par ces mots, et cette référence à une chanson de Michel Berger, que la chargée de communication de la chanteuse, Geneviève Salama, a annoncé son décès dimanche 7 janvier 2018. France Gall, très discrète depuis la mort de Michel Berger, se battait depuis 2 ans contre une récidive de son cancer.



C'est un choc pour ses fans et plus généralement pour les Français. Chacun connaît forcément l'une de ses chansons : Ella elle l'a, Résiste, Il jouait du piano debout, La déclaration d'amour... Tant de tubes, composés en partie par celui qui en a fait sa muse : Michel Berger.

Quelques années après la mort de son mari, puis celle de sa fille, elle avait décidé de mettre fin à sa carrière en 1997, laissant derrière elle 34 ans de succès. Sa dernière apparition sur scène remonte à l'an 2000, où elle avait accompagné une autre icône de la chanson française qui nous a quitté tout récemment, Johnny Hallyday. Leur duo sur Quelque chose de Tenessee avait subjugué le public de l'Olympia.