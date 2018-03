Florent Manaudou, en couple, s'affiche sur Instagram

publié le 27/11/2016 à 05:54

Florent Manaudou n'est plus célibataire. Séparé depuis octobre de la cavalière Fanny Skalli, le nageur olympique a retrouvé l'amour dans les bras d'Amber Baker, une jeune mannequin originaire de Tahïti. Le Français l'a présentée lui-même, en postant un cliché en compagnie de la jeune femme sur son compte Instagram. Le jeune homme affiche un petit sourire, le regard levé vers sa belle. "Ma petite perle <3", écrit-il en légende du cliché.



Mi-octobre, fraîchement célibataire, Florent Manaudou s'était rendu en Polynésie Française afin de participer au Tahiti Swimming Experience, un projet destiné à promouvoir l'île et initié par le nageur Stéphane Debaere. Celui-ci avait pour ambition de ramener autour de lui plusieurs grands nageurs afin de mettre son projet à exécution. Ainsi, Florent Manaudou a débarqué en compagnie de Camille Lacourt et Frédérick Bousquet. Au-delà des charmes de l'île, le nageur semble avoir trouvé un trésor bien plus précieux.

Ma petite perle ¿¿ @ambrebaker Une photo publiée par Flo Toudou (@florentmanaudou) le 25 Nov. 2016 à 8h08 PST