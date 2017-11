publié le 17/11/2017 à 12:07

La 88e élection de Miss France approche à grand pas. C'est le samedi 16 décembre que l'une des 30 Miss régionales sera sacrée et succédera ainsi à Alicia Aylies, Miss France 2017.



Présentée par le créateur Jean Paul Gaultier et Miss Univers 2017, Iris Mittenaere, la cérémonie, qui se tiendra à Châteauroux (Centre-Val de Loire), aura cette année un objectif tout particulier : "L’élection de Miss France, c’est quand même trente jeunes femmes en direct à la télévision pendant trois heures, à une heure de grande écoute, a souligné Sylvie Tellier dans une interview accordée au Parisien. C’est l’occasion de parler de la femme et de dénoncer les violences faites au femmes qui sont encore beaucoup trop importantes en France aujourd’hui et dont on ne parle pas assez", a estimé la directrice générale de la société Miss France.



Si depuis l'affaire Weinstein, les violences que subissent les femmes occupent une place importante dans l'actualité, cette élection est l'occasion, aux yeux de Sylvie Tellier, de contrer les reproches qui sont fait à l'événement : "J’ai souvent pas mal d’attaques de féministes qui me disent que Miss France est une atteinte à l’image de la femme, a confié Sylvie Tellier. Cette année, Iris Mittenaere a gagné le concours de Miss Univers avec zéro chirurgie esthétique (...) Nous avons aussi réussi à montrer que les Miss France ne sont pas uniquement de belles jeunes femmes mais des personnes engagées, qui ont une personnalité, qui sont ambitieuses. Aujourd’hui, Miss France est le reflet de la jeunesse actuelle et, au fur et à mesure, nous arrivons à chambouler les mentalités : pour la première fois nous nous servons de Miss France pour dénoncer les violences faites aux femmes et j’espère que l’année prochaine, ce sera une autre cause".