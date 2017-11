publié le 11/11/2017 à 23:01

Bluffante. Joy Esther effectue un superbe parcours depuis le début de Danse avec les stars, avec une progression linéaire mais surtout un épanouissement visible au fil des semaines. Lors du switch de cette semaine, la comédienne rendue célèbre dans Nos chers voisins était accompagnée de Christian Millette. Et le changement a été une réussite totale.



Habillée d'une robe typique des concours de danses de salon, Joy Esther a époustouflé l'assistance. La performance artistique était à la hauteur d'un 5e prime time qui doit voir un premier écrémage visuellement.

Des pas enlevés, une aisance sur le parquet, et une version revisitée du Rehab d'Amy Winehouse donnaient des airs de comédie musicale à la prestation de l'actrice. Détendue et fière du résultat de son travail à la fin de son passage, elle était rayonnante au moment du verdict.

Et ça allait être l'apothéose : des 9 de la part de Nicolas Archambault, Fauve Hautot et Jean-Marc Généreux et un 8 de Chris Marques. Le public était emporté avec un 9 également. Un total brillant de 44 et une première place au général malgré des oublis dans les pas que Joy Esther a avoué à la fin de la danse.

Wow ! Un presque parfait pour Joy ! Très fort ! #DALS pic.twitter.com/DWS5OBmh1f — Nicolas Archambault (@NicoArchambault) 11 novembre 2017