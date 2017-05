publié le 07/05/2017 à 21:49

C'est donc Emmanuel Macron qui a été élu dimanche 7 mai président de la République en battant largement Marine Le Pen, lors d'un second tour marqué par une forte abstention. Un événement qui a inspiré Laurent Gerra. L'humoriste imite le candidat d'"En Marche !" qui célèbre sa victoire en direct du Louvre, à Paris. "Allez Brigitte, c'est la fête ! Brigitte, viens on fait une soirée mousse au Louvre pour fêter ça ! J'ai gagné, le suis le nouveau Sphinx, je suis devant la pyramide, il y a un DJ, je suis jeune, c'est la teuf !", hurle-t-il.



Son épouse, elle aussi imitée par Laurent Gerra, s'empresse de calmer son enthousiasme. "Emmanuel attention, au Louvre il y a Belphégor !", l'avertit-elle. "Tu ne te couches pas trop tard, demain tu as une grosse journée avec monsieur Hollande. Il a été gentil avec toi, monsieur Hollande. Allez, vas te coucher !", l'enjoint Brigitte Macron. "Rien à foutre, bon débarras ! C'est ma fête, je fais ce qui me plait", lui répond Emmanuel Macron.