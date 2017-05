publié le 03/05/2017 à 09:23

Après le succès de leur CD Emmanuel et Brigitte chantent les plus belles chansons d'amour, les époux Macron ont décidé de profiter de leur tournée sur toutes les scènes de France pour enregistrer un album live de leurs plus belles reprises. Une fois encore, les auditeurs de RTL sont les premiers à en entendre des extraits. "Après la tournée des has been et âge tendre et tête de bois, Universal Music France présente Emmanuel et Brigitte en marche vers l'amour, l'enregistrement live de la tournée phénomène aux quatre coins de l'Hexagone", déclame Mademoiselle Jade.



On y trouve notamment le standard immortel de Peter et Sloane Besoin de rien, envie de toi. Le candidat d'"En Marche !" et son épouse, imités par Laurent Gerra, reprennent les plus beaux duos d'amour, avec l'inoubliable tube de Véronique Jannot et Laurent Voulzy Désir, Désir.



Dans ce spectacle romantique à deux cœurs, où les passions politiques et amoureuses se mêlent en un hymne à l'amour, on trouve aussi la reprise du mythique J'ai encore rêvé d'elle. "Après la tournée triomphale des zénith, reprise dès le 7 mai au soir à la salle des fêtes de l'Élysée !", conclut Mademoiselle Jade.