et Jade

publié le 02/05/2017 à 09:41

C'est Marine Le Pen, ou plutôt Marine 2017, qui est la première à être imitée par Laurent Gerra, mardi 2 mai. "Bonjour, madame. Je ne vous ai pas vue à mon grand meeting de Villepinte !", fait remarquer la candidate du FN à la présidentielle à Mademoiselle Jade. "Ah non, je n’ai pas pu, j’étais en province", avoue celle-ci. "La province, c'est une bonne idée ça. Je crois qu'ils cherchent des speakerines à Radio Pinot des Charentes", la taquine Marine Le Pen.



"Je vais y réfléchir. Mais revenons sur l'accord électoral que vous avez passé avec Nicolas Dupont-Aignan", lance Mademoiselle Jade. "Ah, ah, ah ! ça vous en bouche un coin ? Il sera un très bon collaborateur, comme aurait dit feu mon père !", lui répond la candidate. Quand son interlocutrice lui rappelle qu'elle a annoncé qu'en cas d'élection dimanche, Nicolas Dupont-Aignan serait son premier ministre, Marine Le Pen clame : "Ça vous défrise, madame ? Vous préférez Maître Collard, Robert Ménard ou votre collègue Eric Zemmour ? Et ce n’est qu'un début, madame".



"Vous pouvez nous en dire plus ?", interroge Mademoiselle Jade. "Nous sommes en pourparlers avec Jacques Cheminade pour exiler les récalcitrants sur Mars. Par conséquent profitez bien des chouquettes, ça ne va pas durer. Radio Pinot des Charentes, j'écoute !", explique Marine Le Pen.