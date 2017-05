publié le 05/05/2017 à 09:59

Voyons comment se passent les dernières heures qui nous séparent du scrutin décisif du dimanche 7 mai chez Brigitte et Emmanuel Macron, tout deux imités par Laurent Gerra. "Quand je serai président de la République...", chantonne le candidat d'"En Marche !". Son épouse l'interrompt : "Emmanuel ! Emmanuel ! Tiens tu as reçu un colis de monsieur Collomb, le maire de Lyon". Alors qu'il est tout content de découvrir le contenu du paquet (des saucissons et ds rosettes), elle l'avertit : "Non mais tu ne vas pas tout manger, sinon tu vas finir comme monsieur Hollande !"



"Tu ferais mieux de travailler. Tu risques d'être élu dans deux jours, et tu n'as toujours pas fini ton programme", lance Brigitte Macron. C'est alors que le téléphone d'Emmanuel Macron sonne. Au bout du fil : Enrico Macias. Le chanteur, imité par l'humoriste, lui demande de l'aide car il se dit victime d'une vaste escroquerie.