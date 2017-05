et Jade

publié le 04/05/2017 à 09:30

C'est Jean-Marie Le Pen, imité par Laurent Gerra, qui tient le premier à réagir au débat d'entre-deux-tours qui a vu s'affronter mercredi 3 mai la candidate du Front national et celui d'"En Marche !". Le président d'honneur du FN se bat avec ses feuilles. "Ah, mes feuillets se sont envolés. Fermez donc cette fenêtre, ça fait courant d'air ! Qu'est-ce qui se passe ? Le micro ne marche pas, vous m'entendez ?", lance-t-il.



Comment a-t-il trouvé le face-à-face télévisé ? "C'était un peu mou, je dirais. Je n'irais pas jusqu'à dire que la candidate du Front national manquait de concentration, mais je trouve qu'elle a été mollassonne !", constate Jean-Marie Le Pen, toujours imité par l'humoriste.

À propos du débat un peu mouvementé, il lâche : "Voilà ce qui arrive quand on prend des journalistes travailleurs polonais détachés, comme ce monsieur Jakubyszyn, qui a volé le travail de notre bon Éric Zemmour, pour ne pas parler de cette madame Saint-Couic et sa coiffure en épouvantail". Et de lancer : "Moi, je lui aurais coupé le sifflet à ce Macrobe".