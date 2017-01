La campagne pour la primaire à gauche bat son plein. Ils sont sept, tous moins bons les uns que les autres, donc totalement aptes à prendre la succession de Benny Hill, qui a francisé son nom en François Hollande. Il y a Vincent Peillon , qu’on nous présentait comme l’intello de la bande, le Thuram de la rue de Solférino, mais Peillon, ce qui lui donne l’air malin, c’est juste ses binocles, comme le Schtroumpf à lunettes, sauf que lui n’a pas de petite queue bleue, ou alors c’est qu’il a chopé une MST rare. Sans Afflelou, Peillon c’est du flan. Rien que cette semaine, il a comparé le sort des musulmans français à celui des juifs qui portaient l’étoile jaune, "il y a 40 ans", a-t-il dit. Donc pour lui Vichy c’est 77, Giscard = Hitler avec un accordéon. Peillon a 33 ans de décalage, vous lui dites "Marignan" il répond "1548 !". Puis, chez Yann Barthès, seconde polémique, on lui demande : "Pour vous, être de droite, c’est quoi ci que c’est ?" Or, Peillon hait la droite, il a fait toute sa carrière dans la boutique d’en face , il a la réaction d’un boucher halal chez qui un type rentrerait en disant "Shabat shalom, vos merguez, elles sont bien cacher, c’est pour shabbat ?" Donc là, ulcéré, Peillon répond : "Être de droite, c’est penser qu’un noir n’a pas le droit de vote" , dans sa tête, Fillon c’est le Ku Klux Klan, il doit penser que la nuit dans la Sarthe l’autre jette de l’essence sur des croix en disant à sa femme : "Bébé passe-moi ton zippo", et en chantant : "Fous ta cagoule, ou t’auras froid, t’auras les glandes t’auras les boules". Peillon c’est le Gaston Lagaffe de l’obsession identitaire , le king du vote communautaire, le jour où en France il y a un million d’hindous il mettra un turban.

Tanguy Pastureau : la primaire à gauche, sommet d'humour absurde

Vincent Peillon fait la campagne la plus nulle de l'histoire, enchaînant les polémiques à cause de phrases sans sens. Valls, lui, prétend qu'on l'a forcé à mener sa politique en tant que premier ministre. Montebourg et Hamon s'auto-annulent, et Sylvia Pinel s'est dissoute. La primaire de gauche, ce moment étrange.

