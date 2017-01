En ce moment se tient à Las Vegas le CES, le salon mondial des technologies, avec des robots en transes, des drones livreurs de croquettes pour chien et des serpillières connectées. Fillon et Sapin, nos deux vieux geeks, y étaient dès l'ouverture.

par Tanguy Pastureau publié le 07/01/2017 à 10:07

À Las Vegas se tient actuellement : le CES, le salon de la high tech. Finis les humains, bientôt Céline Dion sera remplacée sur scène à Vegas par Caribou-404, un robot capable de dépoter, comme elle, 7.000 décibels en un claquement de glotte. Le CES, c’est le salon de l’innovation technologique, avec des humanoïdes en transe, à côté Han Solo qui répare R2D2 c’est Candy qui caresse son raton-laveur, et la moitié des visiteurs se fait scalper par un drone pas au point.



Parmi les nouveautés 2017, il y a le boitier connecté qui indique dans quelle poubelle jeter vos déchets, vous mettez du verre dans les cartons, le boitier hurle : "Tu t’es trompé, crétin", puis vous exécute. Il y a Flow, le capteur connecté qui bipe si vous êtes dans un coin pollué. En balade à Paris, il bipe 24/24h, toutes les 15 minutes il faut changer la pile. Il y a la douche éco-responsable, qui s’arrête pour ne pas gaspiller, Florent Manaudou en a une, à cause de son corps de 7 m3, il ne peut se laver qu’un membre par jour. Au bout de 20cl, la douche stoppe et vous passez la journée avec du savon entre les fesses.



Il y a aussi Tilde, des écouteurs permettant d’entendre un ami en plein vacarme, en coupant le bruit ambiant. Vous pouvez discuter peinard avec un pote à la fin d’un meeting de Macron, quand l’autre est en train de cracher ses tripes. Il y a les stores intelligents, qui s’ouvrent ou se ferment en fonction du soleil, si vous êtes à poil dans le salon et qu’il y a une éclaircie, pff, ça s’ouvre, et tout le quartier voit Mickey, c’est une sorte de Fête des Voisins bis.



Il y a même des brosses à dents connectées, qui vous disent où se brosser, pour les 4 pleu-pleus qui se fourraient la brosse dans les narines. Ce salon mondial intéresse beaucoup les politiques français...