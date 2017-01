Invité de "L'entretien politique" sur France 2 mardi 3 janvier, le candidat à la primaire de la gauche a fait le parallèle entre antisémitisme et islamophobie.

Crédit : GUILLAUME SOUVANT / AFP Vincent Peillon, le 28 décembre 2016

par Léa Stassinet publié le 04/01/2017 à 12:33

C'est une petite phrase qui fait déjà beaucoup parler. Vincent Peillon, candidat à la primaire de la gauche, a accusé mardi 3 janvier sur France 2 le Front national d'instrumentaliser la laïcité "contre certaines catégories de population", comme "il y a 40 ans les juifs à qui on mettait des étoiles jaunes. C'est aujourd'hui un certain nombre de nos compatriotes musulmans qu'on amalgame souvent avec les islamistes radicaux. C'est intolérable". Au cours de l'émission L'entretien politique, l'ancien ministre de l'Éducation a également dénoncé "le fascisme rampant" de Marine Le Pen.



Plusieurs cadres de partis de droite et du FN ont vivement réagi. Pour Florian Philippot, il s'agit d'une "attaque très grave de Peillon contre la laïcité (...). Nous serons là pour la défendre, la réaffirmer face aux renoncements de l'RPS (mélange de Les Républicains et PS, ndlr)",a tweeté mardi soir le vice-président du Front national. Toujours sur Twitter, Eric Anceau, historien à la Sorbonne et membre du parti de Nicolas Dupont-Aignan, Debout la France, a quant à lui accusé Vincent Peillon de "falsifier l'histoire lorsqu'il prétend que la laïcité (même dévoyée) est responsable de l'antisémitisme de la Seconde Guerre mondiale".





Comme l'a relevé le Scan politique du Figaro, Vincent Peillon a par ailleurs commis une erreur dans les dates. En disant "il y a 40 ans" au lieu d'évoquer les années 1940, l'ancien ministre a situé sa référence historique à 1977, soit durant le quinquennat de Valéry Giscard d'Estaing (1974-1981), au cours duquel aucune personne de confession juive ne portait l'étoile jaune.



Vincent Peillon n'est pas le premier à faire cette comparaison. Jean-Christophe Cambadélis avait déclaré pendant les élections régionales de 2015 que "le FN, c'est le retour de Vichy. Il y a la même volonté de stigmatisation. Sous Vichy, c'était les juifs, maintenant ce sont les musulmans".