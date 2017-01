Tanguy Pastureau : la lettre de Rihanna à François Hollande

Elle a reçu une réponse à sa lettre. Non pas du numéro un de l'État français mais du numéro 16.428, André Vallini.

par Tanguy Pastureau publié le 01/01/2017 à 12:46

Nous sommes à la fin du mois de septembre. C'est à ce moment-là que Rihanna, la chanteuse nue, écrit à François Hollande afin de lui demander de l'argent pour une action humanitaire qu'elle gère. Hollande ne lui répond pas car il n'en a plus d'argent. Les 24 euros restant au budget sont partis dans l'achat d’anxiolytiques pour Jean-Marc Ayrault. En plus, il sait qu'à tout moment, Fifou, la bête qu'il a dans le bas ventre, peut se réveiller et il est capable de traverser l'Atlantique en scooter monté sur Bouddha juste pour filer les clefs de l'Élysée à Rihanna.



Et vu qu'il n'ose pas dire non à Philippe Martinez de la CGT, qui est poilu comme le yéti. Rihanna pour Hollande, niveau tentation, c'est comme de lâcher Frédéric Taddeï dans une librairie avec crédit d'achat illimité. Elle a donc reçu une réponse à sa lettre. Non pas du numéro un de l'État français mais du numéro 16.428, André Vallini.