par Tanguy Pastureau publié le 25/12/2016 à 17:19

Nous voici au mois d'avril 2016. Emmanuel Macron lance son mouvement En Marche, le parti qui discrimine les cul-de-jatte. Il est beau, jeune... Sur Google, les internautes ne tapent plus "sexe" mais "Macron". Pourtant, son bilan se résume à la ligne Vitré-Djion en vieux car qui pue. C'est donc du flan, mais comme il est désirable, les gens en sont fous. Le peuple ne voit que Macron.



En mai 2016, coup de tonnerre : Gérard Holtz annonce qu'il prend sa retraite. Le journaliste de France Télévisions a passé une vie atroce, un quotidien passé dans les odeurs d'aisselles de sportifs. Gérard Holtz, c'est aussi 25 ans de Paris-Dakar, à bivouaquer dans le désert avec des fennecs qui sentent mauvais.



Puis en juin 2016, on a bouffé du football. Ça a été le mois de la pizza, de la bière. Les Français qui s'étaient farci les attentats, la pénurie d'essence, les grèves et les crues, ne demandaient qu'une chose : que nos 23 gusses marquent des buts.