publié le 03/02/2018 à 11:05

De l'amour, mais aussi du cinéma, des Jeux olympiques... et du football au sommet. Avec les Jeux olympiques d'hiver, la rencontre aller entre le Real Madrid et le Paris Saint-Germain, la sortie tant attendue de Black Panther, le mercredi 14 février 2018 ne sera pas franchement placé sous le signe de Cupidon. Il aura au moins le mérite de laisser le choix aux non-adeptes de cette fête, avec un panel d'événements sportifs et culturels.



Ski alpin, hockey sur glace, combiné nordique, biathlon... et même curling ou patinage artistique : le 14 février sera la sixième journée des Jeux Olympiques d'hiver qui se déroulent cette année à Pyeongchang (Corée du Sud). La dernière épreuve de la journée, le biathlon, promet une chance de médaille sérieuse pour la France, représentée par Martin Fourcade. La matinée et la mi-journée de ce mercredi 14 février promettent donc d'être sportives, et un RTT permettrait de visionner lesdites épreuves en toute quiétude.

Cupidon et ballon rond, pourquoi choisir ?

Attendue depuis des mois, la grand-messe de Marvel se déroule elle aussi le 14 février : la sortie de Black Panther dans les salles de cinéma françaises. Consacré au premier super-héros africain de la Maison des Idées, le film de Ryan Coogler a d'ores et déjà enregistré un record des préventes écoulées en 24 heures selon le site Fandango, ce qui présage une entrée en grande pompe au box office et mérite, pour les fans de Marvel, d'envisager un jour de repos.

Vous n'aimez pas le ski, pas plus que le biathlon ou le curling ? Le 14 février vous gâte quand même, avec l'immanquable affiche de la rencontre Real Madrid-PSG dans le cadre des 8e de finale de la Ligue des Champions. Le coup d'envoi est donné à 20h45 mais la préparation au visionnage, du choix du jogging à la recherche du bar qui diffuse le match en passant par la préparation des biscuits apéritifs, nécessite un temps aussi important que la journée de préparation physique des athlètes.



Et pour ceux qui ne parviennent à trancher entre l'amour du ballon rond et celui de sa moitié, certains établissements prévoient de coupler les deux. Finalement, peu importe le programme de chacun. Avec une soirée qui réunit Cupidon, Cristiano Ronaldo et Edinson Cavani - qui fêtera ce jour-là son anniversaire comme son coéquipier Angel Di Maria -, et après une journée en compagnie des dieux de l'Olympe ou de la famille Marvel, ce 14 février 2018 promet de rester une date mémorable.

