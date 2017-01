Un test va pouvoir détecter 17 maladies à partir de votre haleine qui est un véritable indicateur de votre état de santé.

par Frédéric Saldmann publié le 21/01/2017

L'haleine est le marqueur d'une bonne santé. Si vous souffrez d'odeurs nauséabondes venant de votre bouche, c'est que quelque chose ne va pas. La bonne nouvelle, c'est qu'une équipe de scientifiques est en train de mettre au point un test qui va détecter 17 maladies à partir de l'haleine. De la maladie de Parkison aux cancers des ovaires, de la prostate, de la vessie ou encore des ovaires... cette technologie pourra mesurer les composés de l'haleine qui induisent vers ces maladies.



Si vous n'avez pas bonne haleine, il faut absolument prendre contact avec un médecin ou un dentiste car il en va de votre santé qui vous envoie un signal. De surcroît, il n'est pas toujours facile de dire à un proche ou à un conjoint qu'il a mauvaise haleine alors que cela est primordial. Prenez les dents par exemple : lorsqu'elles sont en mauvais état, elles envoient un signal qui est la mauvaise haleine souvent avant même que la douleur ne survienne. Et des dents en mauvais état abîment vos artères et votre cœur mais aussi augmente le risque de cancer de la prostate.



Votre haleine doit être parfaite et si elle ne l'est pas, c'est que c'est un problème de maladie ou alors que vous avez mangé de l'ail cru. Notez bien que dans ce cas, en croquant un grain de café, cela disparaît immédiatement.