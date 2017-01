Plus on vieillit, plus notre masse musculaire fond. L'entretenir, en multipliant les exercices physiques, est la solution pour y échapper.

par Frédéric Saldmann publié le 15/01/2017 à 11:57

C'est ma grande déception : on vient de montrer que l'on vit de plus en plus vieux, mais en moins bonne santé. Que peut-on faire pour bien vieillir ? Les sujets qui ne vieillissent pas bien ont un point commun : ils ont une musculature fondue. À partir de 30 ans, on perd 1% à 2% de muscles par an. Quand vous arrivez à 60 ans, vous avez perdu au moins 60% de vos muscles. Les gens flasques font des chutes à répétition, ils s'immobilisent et finissent en très mauvaise santé.



Pour vieillir en bonne santé, il y a donc une solution implacable : entretenir notre capital musculaire, consacrer du temps à votre corps, faire au moins 30 minutes d'exercice par jour sans s'arrêter. Cela permet de baisser de 40% les risques de cancer, Alzheimer et maladies cardio-vasculaires. Achetez des petites altères ou un vélo d'appartement.