À l'intérieur de l'appareil, n'hésitez pas à vous hydrater régulièrement et à multiplier les aller-retour dans le couloir.

par Frédéric Saldmann publié le 08/01/2017 à 11:28

L'avion peut parfois tuer. En effet, se trouver en altitude peut créer des embolies pulmonaires mortelles. Que se passe-t-il dans les faits ? Quand vous êtes assis dans un avions pendant des heures, il y a une compression au niveau veineux qui peuvent engendrer des caillots. Ces derniers remontent au niveau du poumon. Il y a six fois plus de troubles de la coagulation en vol, qu'en position assise prolongée à terre. De plus, si vous êtes assis pendant longtemps, une compression se forme et une stase se crée. Il existe donc des risques.



Pour éviter tout ça, bannissez évidemment l'alcool et les somnifères parce qu'ils vous feront dormir. Ce qui veut dire que vous ne bougerez pas. À l'inverse, il faut boire beaucoup d'eau de façon régulière. Mieux s'hydrater diminue les risques. Le deuxième conseil que je peux vous donner est de marcher le plus possible : multipliez les aller-retours dans l'avions, ne restez pas assis. Si vous le pouvez, prenez le siège couloir. On se lève plus facilement sans déranger les autres.