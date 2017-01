REPLAY - Lorsque des personnes ont un excès de poids marqué, elles ont, à 50 ans, le cerveau d'une personne de 60 ans.

07/01/2017

Une étude scientifique, publiée à Cambridge au Royaume-Uni, montre une corrélation entre l’obésité et le vieillissement du cerveau humain. En effet, on a découvert que lorsque les gens ont un excès de poids marqué, ils ont à 50 ans le cerveau d'une personne de 60 ans. Avec l'obésité, le cerveau se détériore donc beaucoup plus rapidement, la substance blanche trinque.



Chez quelqu'un qui est en excès de poids, les artères, qui alimentent le cerveau, sont encrassées : il y a donc moins d'oxygène. Souvent, il y a un excès de sucre dans le sang, et l'on sait que le sang et le sucre font mauvais ménage. Pour avoir des neurones en pleine forme, maigrissez donc sans attendre.



Pour information, les vitesses maximales de circulation des informations entre les neurones, c'est 430 km/h. La capacité de stockage du cerveau est de 1 pétaoctet, soit l'équivalent de un million de clés USB standard de 1 giga octet.