Une récente étude a démontré que les gens qui racontent des mensonges arrivent à se désensibiliser complètement.

par Frédéric Saldmann publié le 14/01/2017 à 12:14

Un menteur ne cesse jamais de mentir. Une étude sur le mensonge est sortie : on s'est aperçu que les gens qui racontent des mensonges arrivent à se désensibiliser complètement par rapport aux émotions négatives. En clair, cela veut dire qu'à un moment donné, il n'a même plus mauvaise conscience, s'habitue et trouve cela presque normal. Petit à petit, le cerveau s'accoutume au mensonge, comme un carburant.



Lorsque l'on fait des IRM du cerveau des personnes qui mentent, on voit que la garde se baisse, le mensonge devient la norme. L'immoralité du mensonge va complètement s'émousser avec le temps. Un vieux menteur n'a plus du tout de culpabilité. C'est un cycle du mensonge qui va se déclencher : il ment aux autres mais aussi à lui-même. Il va perdre le contact avec le monde du réel, c'est comme s'il n'existait plus, il est perdu.