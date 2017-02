publié le 14/02/2017 à 11:21

Le tournage du prochain X-Men pourrait démarrer cette année. C'est en tout cas ce qu'annonce Sophie Turner, l'une des actrices principales de l'histoire. Dans X-Men : Apocalypse, le dernier film en date dédié aux mutants, elle incarne la jeune Jean Grey. "Nous sommes sur le point de commencer le tournage du prochain X-Men, nous venons juste de terminer le tournage de la saison 7 (de Game of Thrones, ndlr) et j'ai quelques autres films à faire avant que X-Men ne commence. Et ensuite nous avons la saison 8", a-t-elle expliqué à HeyUGuys.



Une déclaration qui n'annonce rien de très concret mais qui confirme au moins qu'un prochain film sur les X-Men est en route. Selon les sites Production Weekly et My Entertainment World, il aurait pour titre X-Men : Supernova et serait dédié au personnage du Dark Phoenix, la version maléfique de Jean Grey, qu'on a découvert dans X-Men 3 : l'Affrontement final, avec Famke Janssen.

