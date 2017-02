publié le 14/02/2017 à 11:17

Avec Rock'n Roll, en salles le 15 février, vous ne verrez jamais plus Guillaume Canet et Marion Cotillard comme avant. Pour son cinquième film en tant derrière et devant la caméra, le réalisateur se met en scène. Outre le regard acide qu'il porte sur le show business, Guillaume Canet dévoile un quotidien très plan-plan avec Marion Cotillard, sa compagne. Et c'est un vrai bonheur de voir des deux stars, les plus glamour du cinéma français, sous un autre jour. Attention, la suite du texte comporte des spoilers.



Dans Rock'n Roll, Guillaume Canet a décidé de se faire plaisir. Rarement un acteur n'avait autant ri de lui-même dans un film. On le découvre en pleine crise de la quarantaine, sur le tournage d'un prochain film en compagnie d'une jeune actrice (Camille Rowe). Lorsqu'elle lui fait comprendre qu'il est vieux et ringard, il pète les plombs (littéralement). L'acteur décide alors de lui prouver, ainsi qu'à lui-même, qu'il peut être rock'n'roll, c'est-à-dire faire n'importe quoi, aussi bien en privé, qu'en public.

Si la première partie du film est hilarante, mention spéciale pour son faux concert de rock lors de l'anniversaire de son fils, la seconde est beaucoup trop longue. Les gags ne marchent plus et la situation est de plus en plus ridicule. Mais l'un des atouts de Rock'n'Roll est justement le ridicule. Surtout lorsqu'on a droit à des scènes de vie de Marion Cotillard et Guillaume Canet, très très loin du strass et des paillettes.

Faire sauter tous les verrous

> Rock'N Roll - Bande-annonce officielle HD

La bande-annonce de Rock'n'Roll nous donnait déjà un aperçu : une Marion Cotillard en pyjama, qui pète au lit et appelle son mari "Mon Pilou". Le reste du film est aussi comique et l'actrice Oscarisée livre une prestation qui pourra clouer le bec aux détracteurs l'accusant d'avoir un jeu froid. On la découvre en pleine répétition d'un rôle pour Xavier Dolan : elle parle donc une bonne partie du film en québécois, ce qui donne lieu à des scènes surréalistes lorsque Guillaume Canet essaie de lui raconter qu'il va mal.



Certes, au bout d'un certain temps, c'est assez redondant, mais découvrir l'actrice ainsi est l'une des forces du film. Mieux encore, les scènes de la chambre parentale où, "armée" de chaussettes de laine et masque sur le visage à l'argile qui lui donne l'allure de Casper le fantôme, elle apparaît tout sauf sexy. Ce qui désole de plus en plus Guillaume Canet, qui veut envoyer balader ses Charentaises pour (re)vivre sa jeunesse. On y croit moyen, mais on s'accroche. Surtout, on se délecte de l'auto-dérision dont fait preuve le couple.