"Loving" de Jeff Nichols, un véritable coup de cœur

publié le 15/02/2017 à 09:29

Les comédies françaises ont la cote en ce moment. Ce 15 février sort Rock'n Roll de et avec Guillaume Canet. C'est un portrait drôle et acide de ce quadragénaire soudainement habité par un doute existentiel : et s'il était ringard, plus sexy et déjà vieux ? Le film explore cette piste à travers un Guillaume Canet acteur et réalisateur, en couple à une Marion Cotillard actrice obsédée par des rôles de performance et l'écologie. Rock'n Roll c'est aussi avec Gilles Lellouche ou Johnny Hallyday, à voir au cinéma ce mercredi.



Tout comme Alibi.com de et avec Philippe Lacheau dans la peau d'un patron d'agence spécialisée dans la fabrication d'alibi en béton pour époux volages, jusqu'au jour où il va découvrir que son futur beau-père est un de ses clients. Nathalie Baye, Didier Bourdon et toute la bande Babysitting sont à l'affiche ce vaudeville joyeux et jouissif.

> ALIBI.COM – Bande-annonce Officielle – Philippe Lacheau (2017)

Coup de coeur pour "Loving" de Jeff Nichols

D'une façon assez mystérieuse et injuste, le film Loving de Jeff Nichols a été oublié par le jury au palmarès du dernier festival de Cannes. C'est son droit mais c'est aussi le nôtre de vous dire combien cette sublime histoire d'amour, tirée de faits réels, est une merveille. Nous sommes dans les années 50 et 60 aux États-Unis : Mildred et Richard Loving s'aiment, se marient mais le souci, c’est que lui est blanc et elle est noire.

La loi de l'État de Virginie interdit alors les mariages mixtes. Après procès, les époux ont le choix : aller en prison ou quitter l'État. Leur combat durera près 10 ans avant la décision de la cour suprême qui leur donne raison. Toute l’intelligence du film de Jeff Nichols est de se focaliser sur la relation de couple et pas sur l'aspect politique ou judiciaire de leur cas. Mildred et Richard traversent les années comme le roseau de la fable : pliant mais ne rompant pas.

> LOVING Bande Annonce VOSTFR + Extrait (2017) Jeff Nichols

Un beau voyage avec "L'Empereur"

Voyage en Antarctique pour y rencontrer L'Empereur, c'est le titre du nouveau documentaire de Luc Jacquet. 12 ans après La Marche de l'empereur, son triomphe au box-office et son Oscar, le réalisateur est allé de nouveau planter ses caméras dans les glaces de moins en moins éternelles de la banquise du pôle sud pour y retrouver des colonies de manchots toujours aussi fascinantes, amusantes et émouvantes.



Il se concentre cette fois sur la destinée d'un poussin, de sa sortie de l’œuf à sa première plongée sous l'eau. C'est d'ailleurs le vrai plus du film qui pour le reste n'apporte pas grand chose de nouveau à la cause : de superbes images sous-marines des empereurs, désormais permises par la technique, on aurait aimé qu'il y en aie plus.



C'est Lambert Wilson qui prête sa voix au commentaire du film : logique depuis qu'il a incarné le commandant Cousteau, grâce à qui un moratoire protège l'Antarctique de toute exploitation industrielle jusqu'en 2048. Un commentaire évite le discours culpabilisant ou un énième état des lieux sur la défense de l'environnement : savons tous, (ou presque tous), monde coure à la catastrophe, idée L'empereur est ailleurs. "La beauté du film et la force d'un réalisateur comme Luc Jacquet est simplement de montrer l'animal dans ces paysages incroyables. On sent qu'il y a un émerveillement qu'il partage avec nous et qui nous atteint", confie l'acteur.

> L'Empereur - Bande-annonce