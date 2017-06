publié le 07/06/2017 à 21:59

Il a échappé au pire. Le policier pris pour cible mardi 6 juin par Farid I. sur le parvis de la cathédrale Notre-Dame de Paris a pu sortir de l'hôpital quelques heures seulement après les faits. Légèrement blessé à la tête par le coup de marteau porté par l'assaillant, qui a prêté allégeance au groupe État islamique dans une vidéo retrouvée à son domicile, le policier de 22 ans souhaite reprendre au plus vite les patrouilles malgré cette attaque aussi rapide que brutale.



"On renseignait un touriste qui nous demandait la direction pour aller vers Montparnasse", raconte-t-il à Europe 1. "Je me retourne pour reprendre ma patrouille, et là l'individu sort d'un groupe de personnes. Ma collègue me crie 'attention', et je prends un coup de marteau à l'arrière de la tête." Le policier se jette alors au sol, alors qu'un troisième collègue tire sur le terroriste.

"Je me suis dit que s'il arrivait à me mettre le deuxième coup, je serais défiguré, si ce n'est plus." L'assaillant, Farid I. affiche alors ses motivations lorsqu'il crie : "C'est pour la Syrie, c'est pour la Syrie". "J'ai réalisé que ce n'était pas un fou, c'était quelqu'un qui avait préparé son attaque pour nous avoir", explique-t-il à la radio. Le fonctionnaire décrit l'agresseur comme un homme "déterminé".

Le policier est pris d'un léger malaise une fois Farid I. neutralisé. "J'étais sonné par le coup", se souvient-il. L'examen du médecin, effectué quelques minutes plus tard se révèle rassurant : "c'était une bosse et un petit traumatisme crânien, rien de méchant", confie le fonctionnaire. "On s'en sort plutôt bien", relativise le policier, qui assure que ses deux collègues "vont super bien".



Toutefois, il le reconnaît : "C'est un peu difficile mentalement (...) On n'a pas dormi cette nuit… Mais on est suivis par notre hiérarchie, qui a pris de nos nouvelles, et on a un soutien psychologique qui s'est mis en place." Malgré cet événement traumatisant, le policier l'assure : "Je me sens apte à repartir et à reprendre mon travail normalement". Le policier estime toutefois avoir "évité le pire", après avoir visionné les images de vidéosurveillance.