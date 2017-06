publié le 07/06/2017 à 16:08

Un profil atypique qui ne laissait pas présager un passage à l'acte, c'est ce qui semble ressortir des premières conclusions de l'enquête sur l'assaillant qui a attaqué un policier à l'aide d'un marteau sur le parvis de Notre-Dame de Paris, mardi 6 juin. Farid Ikken, d'origine algérienne âgé d'une quarantaine d'années, étudiant en sciences de l'information à Metz, préparait une thèse et rien ne laissait soupçonner un tel agissement.



Une opinion que partage Sofiane, le neveu de l'assaillant. "Au départ on n'y a pas cru, on s'est dit qu'il y avait sûrement une erreur sur l'identité de la personne", témoigne le jeune homme au micro de RTL. Sofiane se souvient de son oncle parlant de Daesh, l'organisation à laquelle il a prêté allégeance dans une vidéo retrouvée lors d'une perquisition à son domicile de Cergy (Val-d'Oise). "Il m'avait dit que c'était une organisation fabriquée de toutes pièces, qu'il ne reconnaissait pas Daesh, qu'Al Baghdadi était un abruti (le chef de l'organisation terroriste, ndlr) (...) Je ne crois pas qu'il ait prêté allégeance à Daesh", réfute son neveu.

Les éléments semblent pourtant être contre cet avis. En plus de la vidéo d'allégeance, le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb a déclaré que lors de l'agression du fonctionnaire de police, l'assaillant avait crié "C'est pour la Syrie" et déclaré être un soldat du "califat", régime instauré unilatéralement en Irak et en Syrie par Daesh. Le policier touché a été légèrement blessé au cou et l'assaillant a été immédiatement neutralisé par un collègue du policier.