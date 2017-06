publié le 07/06/2017 à 10:45

Rien ne semblait présager d'une telle attaque. Mardi 6 juin, vers 16 heures, un policier a été attaqué au marteau sur le parvis de la cathédrale Notre-Dame, au cœur de Paris, par un homme de 40 ans. L'assaillant, blessé au thorax par des tirs de riposte de la police, a été évacué vers un hôpital après avoir été neutralisé rapidement. Dans la soirée, les policiers étaient sur le pont pour trouver certains indices sur cet assaillant au profil inattendu qui a assuré faire cela "pour la Syrie". Une perquisition a été dans une résidence étudiante de Cergy, dans le Val d'Oise, dans laquelle l'homme louait un petit studio.



Interrogés par l'AFP, la plupart des locataires, des étudiants, ont indiqué ne pas le connaître. Un seul s'est souvenu d'un homme "très discret". "Ce n'était pas du tout un islamiste avec une grande barbe. Plutôt le genre pantalon en toile et veste, un style de professeur des écoles. Le genre insoupçonnable", a commenté cet homme, pour qui l'assaillant "avait l'air tout à fait normal".

Un témoignage qui fait directement écho au portrait dressé par Arnaud Mercier, son directeur de thèse à la Fac de Metz. S'il ne l'a pas vu depuis un an, ce dernier se souvient d'un homme sans histoire, "plutôt taciturne et très obséquieux". "Il a beaucoup travaillé sur sa thèse, donc vraiment à mille lieues de ce qu'il a l'air d'être devenu. Il faisait un master de journalisme en Suède. Il parlait le suédois, l'anglais et le français... Il a été journaliste en retournant en Algérie", a-t-il détaillé au micro de RTL.



D'origine algérienne, ce dernier était "pro-occidental". "Il n'était pas barbu, ne respectait pas le ramadan... Je me suis dit que ce n'était pas possible, ça ne pouvait pas être lui", a-t-il commenté totalement "estomaqué". Malgré tout, Arnaud Mercier se souvient d'un homme "très solitaire". "Il était très seul en France, il me l'avait dit qu'il se plaignait de la solitude alors, là où il vivait depuis un an et demi, il a peut-être trouvé des gens pour lui retourner la tête", a-t-il conclu.