Neige : la Nationale 118 restera fermée jeudi, le point sur le trafic

publié le 08/02/2018 à 06:36

Avant un éventuel retour vendredi 9 février, la neige fait une pause jeudi 8 février. Mais le verglas prendra le relais. Les autorités ont renouvelé leur appel à la vigilance. Les huit départements de la région parisienne ont été maintenus en vigilance orange neige et verglas jusqu'au vendredi 9 février à 6h. Des températures "de -5° à -7°C, et localement de -8° à -10°, voire -11°" sont attendues jeudi matin, selon Météo France.



Côté trafic, la préfecture de police a toutefois renouvelé sur Twitter "ses consignes aux automobilistes de ne pas utiliser leurs véhicules pour la journée de jeudi". La N118 reste fermée aujourd'hui jusqu'à nouvel ordre. Un nouveau point entre la préfecture de l'Essonne et celle de la préfecture de police est prévue jeudi 8 février à 7h. Il reste actuellement une quinzaine de voitures abandonnées sur la nationale. 1.500 à 2.000 automobilistes étaient restés bloqués dans leur véhicule pendant la soirée du 6 février.



Les services de l'État cherchent encore ce matin à retrouver les propriétaires concernés mais la situation sera débloquée dans la matinée. Si des véhicules sont toujours présents, ils seront déplacés par des dépanneuses et envoyés vers des garages ou fourrières dans l'attente que les propriétaires ne viennent les chercher.

Le trafic poids-lourds interdit

Rouvert quelques heures mercredi après-midi, le trafic poids lourds sera à nouveau interdit jeudi, ce qui a suscité la colère de représentants des transporteurs routiers. "L'insuffisance de coordination et le manque de clarté dans l'information contribuent à des situations incompréhensibles", a déploré l'Organisation des transporteurs routiers (OTRE), une des deux fédérations du secteur.



"À l'approche d'un nouvel épisode neigeux annoncé pour vendredi, ces points de dysfonctionnement doivent impérativement être résolus", a-t-elle exhorté.



Métros : "le service légèrement perturbé"

Comme pour mercredi, la RATP prévoit jeudi pour le métro parisien et le RER "un service légèrement perturbé en raison notamment de la difficulté des agents à rejoindre leur attachement à prise de service".



Les bus "sortent progressivement des dépôts en fonction des situations locales (état de la voirie)", indique jeudi matin sur son site la RATP qui prévoit concernant le tramway "un service normal à prise de service" sur la quasi totalité des lignes.

Deux trains sur trois en moyenne

Dans les gares, le trafic ferroviaire est revenu doucement à la normale avec toutefois encore pour jeudi matin des annulations et des retards en raison de vitesses limitées pour des raisons de sécurité. En Île-de-France, "on aura en moyenne deux trains sur trois", a estimé le PDG de la SNCF, Guillaume Pepy, sur RTL. La circulation des TGV sera assurée mais ils rouleront moins vite et "auront probablement entre une demi-heure et une heure et demie de retard sur l'Ouest", a-t-il pronostiqué.



Quant aux TER, ils devraient rouler normalement "mais il y aura sans doute des difficultés dans certaines régions, par exemple le Limousin", selon lui.