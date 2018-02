publié le 07/02/2018 à 20:11

Paris n'est pas habituée à la neige et ses habitants ne l'apprécient pas non plus. Après les importantes chutes de neige du mardi 6 février, la journée de mercredi a été compliquée pour de nombreux franciliens. Les transports scolaires ont été annulés et de nombreuses personnes ne sont pas allées travailler. Certains automobilistes ont passé la nuit dans leur voiture et beaucoup de personnes ont glissé sur les trottoirs.



Il n'en fallait pas plus pour que la grogne monte chez les politiques comme chez les franciliens, qui reprochent à Anne Hidalgo, maire de Paris, de ne pas être assez préparée pour les chutes de neige. Une accusation à laquelle la maire de la capitale a répondu, au micro de RTL : "Les équipes sont à pied d'œuvre, on a 32 camions qui font du salage depuis hier et les 1.200 kilomètres de voiries ont été travaillées et déneigées".

Faudrait-il investir plus ? "On ne va pas faire des investissements qui serviront deux ou trois jours dans l'année", explique Anne Hidalgo.

Face à cette situation exceptionnelle dans la capitale et dans les départements limitrophes, Anne Hidalgo rappelle que c'est aussi à l'État de jouer son rôle sur certains points. "La question à se poser concerne les 700 kilomètres de bouchons car la voirie parisienne n'était pas concernée, à part le périphérique".



Interrogée sur la question du salage, qui, pour certaines personnes, n'a pas été assez important, Anne Hidalgo précise la responsabilité de chacun. "Les trottoirs parisiens doivent être nettoyés par les copropriétés, par les habitants, par les commerçants. Tout le monde doit assumer. Il y a encore des endroits où ce n'est pas fait, donc je lance un appel que que chacun nettoie son trottoir".



"Je veux saluer les agents de la ville de Paris, de la RATP, qui sont à pied d'oeuvre depuis hier pour essayer d'apporter les solutions là où certains se contentent de faire des polémiques", conclut Anne Hidalgo.