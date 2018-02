publié le 07/02/2018 à 18:38

La neige paralyse les automobilistes, les utilisateurs des transports en commun franciliens mais également les voyageurs de la SNCF. Invité sur RTL ce mercredi 7 février, le PDG du groupe est venu faire un point sur la situation. "Le trafic n'est pas bloqué", a assuré Guillaume Pepy, précisant que les difficultés se concentraient sur les gares Montparnasse, Saint-Lazare ainsi que la gare de l'Est.



Le président-directeur général de la SNCF a également donné ses prévisions pour la journée de jeudi 7 février. "On aura en moyenne 2 trains sur 3 en Ile-de-France, mais les difficultés vont se concentrer sur la ligne J, la ligne L, la ligne P, et la ligne U", a-t-il expliqué. Pourquoi ces lignes sont-elles touchées en particulier ? "Parce qu'on y trouve beaucoup d'arbres de et de forêts, et de nombreuses branches sont tombées", à cause des intempéries, a ajouté Guillaume Pepy.

Entre 1h et 1h30 de retard pour les TGV demain

Concernant le trafic des TGV, celui-ci est "assuré, mais avec des ralentissements pour préserver la sécurité et le parc". Le PDG de la SNCF a annoncé entre 1 heure et 1 heure et demi de retard sur l'ouest du pays. Enfin pour les trains régionaux, le trafic sera "normal" avec cependant des "difficultés dans la région Limousin".

Quand peut-on espérer un retour à la normal sur les rails ? Guillaume Pepy ne s'est pas avancé : "Je ne sais pas quand ce sera rétabli mais vendredi, on devrait en voir le bout". Enfin concernant le manque d'informations délivré aux voyageurs et dénoncé par Valérie Pécresse ce mercredi matin, le PDG de la SNCF a estimé que des "progrès" avaient été réalisés, mais qu'il y avait encore trop "d'informations discordantes".