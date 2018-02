Neige : le gouvernement répond aux critiques sur sa gestion de crise

publié le 07/02/2018 à 16:22

Face aux intempéries et chutes de neige qui continuent de s'abattre sur le pays, le gouvernement a-t-il tenu son rôle ? De nombreux Français, qu'ils soient bloqués sur les routes ou encore dans l'impossibilité de se rendre au travail faute de transports en commun, s'interrogent. Certains estiment que les services de l'État et des collectivités territoriales n'ont pas été à la hauteur.



Invité sur RTL ce mercredi 7 février, le porte-parole du gouvernement Benjamin Griveaux a tenu à répondre aux critiques, affirmant en premier lieu qu'il était "difficile d'anticiper le nombre de centimètres de neige qu'il va tomber". Il est ensuite revenu sur la réaction, que certains ont jugé tardive, de la ministre des Transports Elisabeth Borne, mardi 6 février. "Il est difficile de savoir le matin à 8h si les routes seront bloquées à 14h", a-t-il avancé.

"La prévention, c'est ce que nous avons fait", a-t-il par ailleurs assuré, "avec des appels à ne pas prendre son véhicule qui ont été réitérés à maintes reprises". Sur les critiques concernant le manque de moyens pour déneiger les zones les plus touchées, le porte-parole du gouvernement n'a pas tergiversé : "On ne va pas adapter nos infrastructures à un moment exceptionnel (qui se tient) tous les 4 ou 5 ans", a-t-il déclaré.

Pas de moyens supplémentaires, dit Collomb

Une position partagée par le ministre de l'Intérieur. En marge d'un déplacement en Corse où il accompagnait Emmanuel Macron, Gérard Collomb a expliqué pourquoi le gouvernement ne dépenserait pas plus pour investir dans un arsenal de déneigement à la hauteur de l'épisode neigeux.



"Il faudrait acheter beaucoup de matériel, qu’on utilise une fois tous les trois ans. Lorsque vous êtes au Canada, il tombe 60 centimètres et tout le monde roule parce qu’ils ont investi des milliards et des milliards", rapporte BFMTV. Ce que ne fera donc pas la France, à en croire l'ancien maire de Lyon. Le ministre de l'Intérieur a par ailleurs tenu à rappeler que l'État n'avait pas été inactif, citant notamment la mise en place par la préfecture d'une cellule de crise en région parisienne.