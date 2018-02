publié le 07/02/2018 à 14:36

Dans la nuit du 6 au 7 février, douze centimètres de neige sont tombés dans Paris. Les métros et les RER circulent quasiment normalement bien que quelques ralentissements sont à noter çà et là. Anne Hidalgo a fait le point à la cellule de pilotage de déneigement. Satisfaite du service rendu aux Parisiens, la maire de la capitale écarte toute polémique.



Malgré les trottoirs givrés, les voies de bus impraticables et la pagaille dans les transports, Anne Hidalgo estime que, de son côté, le travail a été fait. La Ville, dit-elle, a assumé ses responsabilités.

La maire a bien insisté sur les difficultés rencontrées par les autres administrations, à savoir Valérie Pécresse à la région Île-de-France et Élisabeth Borne au ministère des Transports.

"Ne mélangeons pas tout, il y a le réseau de transport qui souffre d'un certain nombre de difficultés, ça c'est de la compétence de la Région, les routes, qui dépendent de la Région et du ministère des Transports, et puis il y a la voirie parisienne et le périphérique qui dépendent de nous (mairie de Paris, ndlr) et sur lesquels, nous avons plutôt de bons résultats."



On ne s'équipera jamais comme Montréal ou Moscou Partager la citation





"Les Parisiens savent qu'ils ont un service public performant à Paris. Ce sont plutôt ces messages-là qu'ils nous adressent." Anne Hidalgo n'a pourtant pas croisé beaucoup de Parisiens dans la matinée du mercredi 7 février. Elle est surtout venue encourager les équipes qui travaillent toute la journée pour essayer d'améliorer la situation.



Son adjoint, chargé du déneigement, Mao Peninou, reconnait lui une part de fatalité. "On ne s'équipera jamais comme Montréal ou comme Moscou. On ne va pas faire un investissement comme ça pour deux-trois jours tous les cinq ans."



Les Parisiens vont donc devoir prendre leur mal en patience. Paris n'est pas une station de montagne. Ce n'est pas demain que l'on verra défiler les déneigeuses dans les rues de la capitale.