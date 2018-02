publié le 08/02/2018 à 05:48

Huit départements restent en vigilance orange pour neige et verglas "en raison du fort risque de phénomènes glissants liés à la fois au regel de l'eau liquide ainsi qu'à la couche de neige qui n'aura que peu fondu en journée" : Paris et sa petite couronne, la Seine-et-Marne, les Yvelines, l'Essonne et le Val-d'Oise.



Le ciel restera globalement très nuageux sur les deux-tiers sud du pays ce jeudi 8 février, avec quelques flocons sur le Massif central et les Alpes en matinée, et des chutes de neige plus présentes sur l'ouest des Pyrénées et sur le piémont pyrénéen.

Des brouillards givrants se formeront en fin de nuit par endroits de l'Île-de-France au Nord-est et se dissiperont lentement en matinée. Quelques averses éparses persisteront en matinée sur les côtes de la Manche et en Corse. Le pourtour méditerranéen restera plus lumineux avec un ciel dégagé et du mistral et de la tramontane soufflant à 70 km/h.

L'après-midi, des éclaircies se développeront sur la moitié nord du pays ; puis le ciel se chargera en fin de journée par la Bretagne, annonçant l'arrivée d'une nouvelle perturbation.



Il neige chez vous ? Envoyez-nous vos photos à temoins@rtl.fr en précisant la date et le lieu où vous avez pris la photo.

Les températures

Les températures seront en nette baisse sur la moitié nord du pays, avec de fortes gelées par endroits en région Centre, Île-de-France et Grand Est, on attend de -5 à -7 degrés et très localement jusqu'à -10 degrés.



Sur le reste du pays, elles varieront de -3 à 1 degrés, plus douces sur le littoral de PACA et en Corse avec 3 à 7 degrés. Les maximales seront généralement comprises entre 2 et 5 degrés, plus douces sur le Nord-ouest et le Sud-est avec 6 à 12 degrés.