publié le 08/02/2018 à 11:48

Températures négatives, neige et verglas. La "vague de froid" qui sévit sur la majorité de la France depuis trois jours devrait se poursuivre jusqu'à la semaine prochaine. Après les gelées et éclaircies de jeudi, Météo France prévoit de nouveaux épisodes neigeux vendredi 9 février avant une accalmie à partir du week-end.



Vendredi, "une nouvelle perturbation arrivera par l'Ouest, et au contact de l'air froid, de la neige est attendue du Limousin à la Haute-Normandie, et de l'Île-de-France aux Hauts-de-France", note Météo France. Les températures négatives devraient elles persister jusqu'à lundi prochain avant de remonter.

Neuf départements sont maintenus en vigilance orange "neige et verglas" jusqu'à 13h jeudi. Il s'agit de Paris (75), les Hauts-de-Seine (92), la Seine-Saint-Denis (93), le Val-de-Marne (94), la Seine-et-Marne (77), les Yvelines (78), l'Essonne (91), le Val-d'Oise (95) et l'Ariège (09).

Un nouvel épisode neigeux est prévu vendredi 9 février. Crédit : Capture d'écran/Météo France