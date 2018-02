12 mars 2013 : il tombe 9 cm de neige dans les rues de Paris. Des lignes de métros et de RER doivent fermer et de gros embouteillages se forment en Île-de-France

12 mars 2013 : il tombe 9 cm de neige dans les rues de Paris. Des lignes de métros et de RER doivent fermer et de gros embouteillages se forment en Île-de-France

Le record de neige à Paris, au XXe siècle, a été enregistré le 3 mars 1946. On avait enregistré alors une couche de 40 centimètres dans les rues de la capitale. En remontant plus loin dans l'Histoire, on retrouve néanmoins des témoignages parlant de 60 cm de neige durant l'hiver 1709.



Il faut ensuite attendre 1966 pour assister à un nouvel épisode de neige très abondant : 20 cm sont alors mesurés. Quasiment 20 ans plus tard, 14 cm s'abattent sur Paris. À chaque fois, le phénomène paralyse en grande partie les transports et l'activité de la ville.

Depuis 2005, des épisodes neigeux de moindre importances ont régulièrement eu lieu. Entre 10 et 12 cm ont recouverts la ville en 2005, 2010, 2013 et cette année.