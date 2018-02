publié le 07/02/2018 à 17:29

À météo exceptionnelle, panoramas forcément insolites. Le 6 février, la moitié nord de la France a connu de fortes chutes de neige. Selon Météo-France, à la mi-journée du 7 février, 10 départements sont toujours placés en vigilance orange à la neige et au verglas. À Paris, la couche neigeuse atteignait 12 centimètres à 5 heures du matin, recouvrant d'un épais manteau blanc les avenues, les jardins et les toits de la ville. Du jamais-vu depuis plus de 30 ans : en 1987, 14 centimètres de neige avaient recouvert la capitale.



Rues quasi désertes, atmosphère feutrée, batailles de boules de neige voire descente en ski, pour les plus téméraires, sur les pelouses avoisinant le Sacré-Cœur : Paris révèle un visage peu familier où les lieux célèbres sont parfois méconnaissables. De l'été à l'hiver, découvrez ou redécouvrez les panoramas de la ville en fonction des saisons.



Le Sacré-Coeur

La Tour Eiffel

Notre-Dame de Paris

Le château de Versailles