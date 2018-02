Quels sont les réflexes à adopter pour se protéger du froid chez soi ?

publié le 06/02/2018 à 14:43

Que faire pour se protéger du froid ? Une vague de froid touche la France ce mardi 6 février, et 47% des Français déclarent avoir froid dans leur logement, selon une enquête de l'institut Ipsos. Un chiffre qui grimpe à 59% à Paris, où le parc immobilier est ancien.



Les risques du froid ne doivent pas être pris à la légère. Les faibles températures exposent le corps à un fort risque d'hypothermie (température du corps en dessous de 35 degrés), à des gelures aux extrémités ou encore à une aggravation des risques cardiovasculaires.

Il est important de maintenir son logement à une température d'environ 19 degrés, sans surchauffer. Mais beaucoup de "Français n'ont pas les moyens de se chauffer", explique Antoine Desbarrières, directeur de l'association Qualitel, au micro de RTL.

Attention néanmoins aux intoxications au monoxyde de carbone qui sont la cause de plusieurs décès chaque hiver, aussi il est recommandé de faire vérifier ses installations de chauffage.

Guetter les pertes de chaleur

L'isolation thermique fait souvent défaut dans les logements, en particulier dans le parc immobilier le plus ancien. Les locataires sont souvent les plus touchés, car ils n'ont pas les moyens d'entreprendre des travaux d'isolation.



En scrutant ses portes et fenêtres, on peut déceler les endroits par lesquels le froid s'introduit dans le logement, et essayer de colmater les fuites, avec serviettes, serpillières ou encore du scotch.



Pour une solution à plus long-terme, des aides publiques existent pour financer des travaux d'isolation de votre logement. EDF propose aussi une prime énergie pour les projets de rénovation thermique. Une meilleure isolation permet aussi de faire baisser la facture énergétique.

L'alcool ne réchauffe pas

Pour réchauffer son corps, il est important de bien se nourrir. Les boissons chaudes sont aussi une importante source de chaleur. Enfin, contrairement aux idées reçues, l'alcool ne réchauffe pas. Au contraire expliquent les médecins, l'ébriété fait disparaître les signaux d'alerte liés au froid.



L'alerte "grand froid" a été déclenchée pour 22 départements lundi 5 février, en parallèle d'un épisode neigeux sur le nord de la France.