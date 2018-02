publié le 04/02/2018 à 16:37

44 départements sont sous surveillance. Si l'Eure demeure concernée par une vigilance "inondation", 43 départements sont désormais placés en vigilance orange "neige-verglas", selon un nouveau bilan diffusé par Météo-France ce lundi 5 février.



Si l'Ain, la Drôme et l'Isère, ainsi que l'Ardèche, la Lozère et le Rhône depuis ce lundi 5 février à 16h, ne sont plus concernés par cette alerte météorologique, les Ardennes, l'Aube, l'Aveyron, le Calvados, le Cher, la Corrèze, la Creuse, l'Eure-et-Loir, l'Indre, l'Indre-et-Loire, le Loir-et-Cher, la Loire, la Loire-Atlantique, le Loiret, le Maine-et-Loire, la Marne, la Haute-Loire, la Haute-Marne, la Mayenne, la Meurthe-et-Moselle, la Meuse, la Moselle, l'Orne, la Sarthe, Paris et petite couronne, la Seine-et-Marne, les Yvelines, les Deux-Sèvres, la Vendée, la Vienne, la Haute-Vienne, les Vosges, l'Yonne, l'Essonne et le Val-d'Oise s'ajoutent dorénavant à cette longue liste.

Ils rejoignent donc les huit départements déjà concernés par cette vigilance orange : l'Allier, la Loire, le Puy-de-Dôme, le Cantal, la Haute-Loire, le Gard, la Nièvre et la Saône-et-Loire.

Météo France place 43 départements en vigilance orange "neige-verglas", lundi 5 février

L'institut météorologique recommande aux usagers d'être très prudents pour les déplacements, et de différer ces trajets s'ils ne sont pas indispensables, pour les départements concernés par la neige et le verglas, mais aussi ceux touchés par les inondations.



