publié le 21/02/2017 à 22:51

La présidente du Front national en visite au Liban a refusé de se couvrir pour rencontrer le grand mufti. Elle avait pourtant été informée de ce protocole. Son interlocuteur dénonce un comportement "inconvenant". Pourquoi Marine Le Pen qui veut que les étrangers respectent les traditions françaises, ne s'applique pas à elle-même cette règle?



Rokhaya Diallo comprend" totalement qu'une femme n'ai pas envie de porter un voile, donc si Marine Le Pen n'a pas envie de se voiler, je serai vraiment la dernière personne à forcer de porter un foulard.(...) Quand on sait qu'on doit rencontrer quelqu' un dans un contexte où les tenues sont réglementés, on le sait à l'avance", et ajoute qu'elle s'interroge sur le fait que Marine Le Pen ait "fabriqué un clash".

Pour Gérard Miller, "évidemment, personne n'est obligé de porter le voile, c'est la moindre des choses que de le souligner" et le psychanalyste affirme qu'il s'agit "d'un coup de com'" de la part de la présidente "qui connaissait les conditions de ce rendez-vous". Même constat pour Yvan Rioufol qui estime que de voir Marine Le Pen "affublé d'un voile aurait fait jaser ses supporters et y compris toute l'opinion française". Jean-Luc Mano affirme quant à lui que la président du FN s'est rendu au Liban pour "faire un clash, cela paraît assez évident". Il conclue : "c'est un coup de com' assez grossier comme c'est souvent le cas au Front national".