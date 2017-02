VIDÉO - Au Liban, Marine Le Pen refuse de porter le voile

publié le 21/02/2017 à 17:23

Elle comptait sur ce voyage pour asseoir sa stature internationale, finalement rien ne se sera passé comme prévu pour Marine Le Pen. La candidate à l'élection présidentielle a terminé sa visite au Liban sur un coup d'éclat, en refusant de porter le voile pour rencontrer le mufti de la République, Cheikh Abdellatif Deriane, provoquant l'annulation de leur rendez-vous. Déjà lors de son premier jour à Beyrouth, le Premier ministre Saad Hariri avais mis en garde la présidente du Front national contre tout "amalgame" entre islam et terrorisme.



Mais c'est son refus du port du voile qui suscité la polémique ce mardi 21 février. Elle devait commencer sa journée par un déplacement à Dar al-Fatwa, la plus haute autorité sunnite du pays, pour y rencontrer le mufti de la République du Liban, cheikh Abdellatif Deriane. À son arrivée, on lui tend un voile, qu'elle refuse aussitôt. "La plus haute autorité sunnite du monde n'a pas eu cette exigence (elle fait référence à sa rencontre avec Ahmed al-Tayeb, le grand imam d'Al-Azhar au Caire en 2015, ndlr), par conséquent je n'ai aucune raison (...) Mais ce n'est pas grave, vous transmettrez au grand mufti ma considération mais je ne me voilerai pas", a annoncé la candidate à l'un des représentants du grand mufti.

Ils ont cherché à m'imposer cela, à me mettre devant le fait accompli, et bien on ne me met pas devant le fait accompli Marine Le Pen Partager la citation





Quelques minutes plus tard, Marine Le Pen s'est expliquée devant les journalistes. "Je ne me voilerai pas. Ils ont cherché à m'imposer cela, à me mettre devant le fait accompli, et bien on ne me met pas devant le fait accompli". La candidate avait en fait été informée la veille de la nécessité de se couvrir la tête lors de sa rencontre avec le grand mufti. Elle avait fait savoir qu'elle ne le ferait pas, et la rencontre n'avait pas été annulée. C'est pourquoi la présidente du Front national s'est rendue sur place.

Après cet épisode, les autorités musulmanes libanaises ont dénoncé un comportement inconvenant de la part de Marine Le Pen, tandis qu'en France, ses soutiens saluent son geste. Sur Twitter, son bras droit Florian Philippot a notamment parlé de "magnifique message de liberté et d'émancipation envoyé aux femmes de France et du monde".

Au Liban, Marine Le Pen a refusé de porter le voile et n'a finalement pas rencontré le grand mufti de Beyrouth https://t.co/4irInNylG9 pic.twitter.com/6QBWTcD72k — franceinfo (@franceinfo) 21 février 2017