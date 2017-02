Marine Le Pen vit une journée contrariante en visite au Liban

et Julien Fautrat

publié le 21/02/2017 à 07:42

Sa visite ne s'est pour l'heure pas déroulée comme elle l'espérait. En visite pendant deux jours au Liban, la candidate du Front national à l'élection présidentielle espérait marquer des points et affirmer sa stature présidentielle. À ces fins, elle avait même obtenu une visite au président de la République libanaise, Michel Aoun. Mais ce dernier lui a réservé un accueil tout en retenue et l'entretien a été peu chaleureux.



Pire, après sa rencontre avec le Premier ministre, Saad Hariri, ce dernier s'est carrément fendu d'un communiqué pour appeler Marine Le Pen à ne pas faire d'amalgame entre "islam" et "terrorisme". Pour la candidate de l'extrême droite, le signal envoyé n'est pas très positif. À côté de cela, la députée européenne s'est également fait rattraper par les affaires européennes. Pour la deuxième fois, le siège du parti à Nanterre a été perquisitionné dans le cadre de l'enquête sur les emplois présumés fictifs d'assistants au Parlement européen.

La candidate et son équipe ont alors refusé les déclarations à la presse et se sont tenus à l'écart des journalistes français. En milieu de journée, mardi 21 février, Marine Le Pen doit prendre la parole pour faire le bilan de ses 48 heures passées à Beyrouth.