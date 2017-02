Fillon, Hamon, Le Pen, Macron et Mélenchon débattront le 20 mars

publié le 21/02/2017 à 15:21

Dans un mois, les favoris des sondages pour l'élection présidentielle vont débattre sur TF1. Dans un communiqué, la chaîne a annoncé que François Fillon, Benoît Hamon, Marine Le Pen, Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon allaient se plier à l'exercice, le 20 mars prochain. Diffusé à 35 jours du premier tour de l'élection présidentielle, ce débat sera animé par Anne-Claire Coudray et Gilles Bouleau et diffusé en simultané sur LCI, a précisé TF1.



Selon un sondage Opinionway daté de ce mardi 21 février, François Fillon et Emmanuel Macron, ex-aequo, se disputeraient la deuxième place au premier tour de l'élection présidentielle, et donc la qualification pour le second tour, derrière Marine Le Pen. Le candidat de la droite, qui a promis de se maintenir même s'il était mis en examen pour les emplois présumés fictifs attribués à sa famille, gagne un point sur une semaine dans les intentions de vote, à 21%, selon ce sondage réalisé pour Les Échos, Radio Classique et Orpi.

La présidente du Front national, en première position, recule d'un point, à 26% d'intentions de vote. Au second tour, Emmanuel Macron l'emporterait sur Marine Le Pen avec 58% des voix contre 42%. François Fillon serait lui élu avec 57% des voix contre 43% à la candidate Front national. Ce sondage ne prend pas en compte une éventuelle candidature du président du MoDem François Bayrou, qui doit dévoiler mercredi ses intentions.