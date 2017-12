Le journal RTL de 7h : Millas : après le drame, les familles dans l'incompréhension

publié le 16/12/2017 à 08:08

La détresse et l’incompréhension règnent après le dramatique accident qui a coûté la vie à cinq collégiens, jeudi 14 décembre dans les Pyrénées-Orientales. Une messe a été célébrée à leur mémoire, vendredi soir, dans l'église de Saint-Féliu-d'Avall. Une commune frappée de douleur et de les circonstances de la collision entre un car scolaire et un TER restent floues. Les élèves ont été pris en charge par une cellule psychologique, ouverte 24h/24 et jusqu'à Noël.



Des registres de condoléances ont été ouverts à la mairie, pour rendre hommage aux victimes de l'accident. "Tout le monde se connaît ici, donc oui, je les connais (...). Ça aurait pu être nous à leur place", explique le jeune Théo, un habitant de la commune. Dans les rues de Saint-Féliu-d'Avall, les lumières de Noël ont été décrochées et les petits sapins dispersés sur la commune, retirés.

Le mystère reste entier sur les circonstances du drame. Les barrières du passage à niveau étaient-elles fermées comme l'indiquent plusieurs témoignages ?

À écouter également dans ce journal :

- Coup de théâtre aux assises de Seine-Saint-Denis : le procès de Georges Tron a été renvoyé à "une date ultérieure", officiellement pour un problème de calendrier.



- Pas de coup de pouce pour le Smic, qui augmentera mécaniquement de 1,24% au 1er janvier, passant à 1 498 euros brut mensuel.



- Plusieurs ministres sont millionnaires d'après la publication par la Haute autorité pour la transparence de la vie publique, des déclarations de patrimoines des membres du gouvernement.



- Avec quelques jours d'avance Emmanuel Macron célèbre son anniversaire et passe tout le weekend en famille, dans le domaine du Château de Chambord.



- Quatre Palestiniens ont été tué dans des affrontements avec les forces israéliennes vendredi lors d'une nouvelle journée de mobilisation contre la reconnaissance de Jérusalem comme capitale d'Israël.



- Un cadeau de Noël original : un squelette de Mammouth de 3,40 mètres de haut et 5 mètres d'envergure a été mis aux enchères à Lyon. Une pièce unique découverte en Sibérie.



- Les handballeuses françaises sont en finale du Mondial après leur victoire contre la Suède 24 à 22.

